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По центру Пекина, куда якобы прибыл Ким Чен Ын, проехал кортеж без номеров
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По центру Пекина, куда якобы прибыл Ким Чен Ын, проехал кортеж без номеров 

РИА Новости 27 марта 2018
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 27 мар — РИА Новости. Кортеж без опознавательных знаков с усиленной охраной проехал по центральной улице Пекина Чанъаньцзе на фоне сообщений СМИ о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в Китае, передаёт корреспондент РИА Новости.
Около 14.40 по местному времени (9.40 мск) полиция перекрыла движение на участке трассы вдоль улицы Цзяньгомэньнэй, переходящей в главную улицу Пекина — Чанъаньцзе.
Около 14.50 кортеж без каких-либо опознавательных знаков, регистрационных номеров или государственных флагов, сопровождаемый мотополицей, двигался со стороны площади Тяньаньмэнь и Дома народных собраний.
После того, как кортеж проехал, движение по улице было открыто.
Ранее в СМИ появились спекуляции, что кортеж северокорейского лидера должен проехать по главной улице Пекина. Днём вдоль Чанъаньцзе были приняты повышенные меры безопасности, полицейские патрули были выставлены через каждые 20-30 метров. Официальных подтверждений о том, что Ким Чен Ын находится в Пекине, до сих пор нет.
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