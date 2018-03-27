По центру Пекина, куда якобы прибыл Ким Чен Ын, проехал кортеж без номеров

Около 14.40 по местному времени (9.40 мск) полиция перекрыла движение на участке трассы вдоль улицы Цзяньгомэньнэй, переходящей в главную улицу Пекина — Чанъаньцзе.

Около 14.50 кортеж без каких-либо опознавательных знаков, регистрационных номеров или государственных флагов, сопровождаемый мотополицей, двигался со стороны площади Тяньаньмэнь и Дома народных собраний.

После того, как кортеж проехал, движение по улице было открыто.

Ранее в СМИ появились спекуляции, что кортеж северокорейского лидера должен проехать по главной улице Пекина. Днём вдоль Чанъаньцзе были приняты повышенные меры безопасности, полицейские патрули были выставлены через каждые 20-30 метров. Официальных подтверждений о том, что Ким Чен Ын находится в Пекине, до сих пор нет.