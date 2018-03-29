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МИД положительно оценил визит Ким Чен Ына в Китай
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МИД положительно оценил визит Ким Чен Ына в Китай 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай может помочь урегулированию ситуации на Корейском полуострове, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Мы исходим из того, что любая активность в регионе, которая может привести к снижению напряженности на Корейском полуострове, только приветствуется", — заявила Захарова во время брифинга, комментируя визит Ким Чен Ына в Китай.
Она отметила, что проведение подобных мероприятий может способствовать урегулированию ситуации на Корейском полуострове.
Ранее лидер КНДР 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году.
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