В Госдепе рассказали, когда прекратится давление на КНДР

"Кампания по максимальному давлению заставила Ким Чен Ына выйти из изоляции. Мы находимся в тесном контакте с нашим партнером, Южной Кореей, по организации саммита с участием лидеров двух Корей и с нетерпением ждем, что КНДР предпримет реальные действия по денуклеаризации. До тех пор давление будет продолжаться", — написала Науэрт.

The maximum pressure campaign has forced Kim Jong Un out of isolation. We are closely linked w/ our ally the Republic of #Korea on the #ROK-#DPRK summit in April, and look forward to #NorthKorea taking real action towards denuclearization. Until then, the pressure will continue.

— Heather Nauert (@statedeptspox) 29 марта 2018 г.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание, ссылаясь на угрозу со стороны США . В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, подготовленная США резолюция получила номер 2379. Однако усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна.

Последнее испытание ракеты «Хвасон-15», которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.

После этого лидер КНДР в предновогоднем обращении выступил с инициативой налаживания отношений с Южной Кореей. Спустя некоторое время делегации двух стран провели ряд встреч, а северокорейские спортсмены приняли участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.