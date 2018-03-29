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Власти Китая наказали более тысячи чиновников за экологические нарушения
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Власти Китая наказали более тысячи чиновников за экологические нарушения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 29 мар — РИА Новости. Власти Китая привлекли к ответственности 1,05 тысячи чиновников за нарушения природоохранной политики, передает агентство Синьхуа.
Сообщается, что чиновники были наказаны после проверки, проведенной центральными властями с ноября по декабрь 2016 года в трех крупнейших городах — Пекине, Шанхае (около 20 миллионов жителей в каждом), Чунцине (около 30 миллионов) и в провинциях Ганьсу, Гуандун и Шэньси.
Среди получивших предупреждения, дисциплинарные и административные наказания — чиновники местного министерского уровня, а также чиновники уровня департаментов министерства окружающей среды на местах. Инспекторские проверки — часть кампании по борьбе с деградацией окружающей среды, которую ведут власти Китая.
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