Власти Китая наказали более тысячи чиновников за экологические нарушения

Сообщается, что чиновники были наказаны после проверки, проведенной центральными властями с ноября по декабрь 2016 года в трех крупнейших городах — Пекине, Шанхае (около 20 миллионов жителей в каждом), Чунцине (около 30 миллионов) и в провинциях Ганьсу, Гуандун и Шэньси.

Среди получивших предупреждения, дисциплинарные и административные наказания — чиновники местного министерского уровня, а также чиновники уровня департаментов министерства окружающей среды на местах. Инспекторские проверки — часть кампании по борьбе с деградацией окружающей среды, которую ведут власти Китая.