Китай готов развивать здоровые и стабильные межармейские отношения с США — Минобороны КНР

Пекин, 29 марта / Синьхуа / — Развитие здоровых и стабильных отношений между вооруженными силами Китая США — важная договоренность лидеров двух стран, в ней заключаются общие интересы армий двух стран и общее желание международного сообщества. Об этом заявил в четверг официальный представитель Министерства обороны КНР Жэнь Гоцян на очередной ведомственной пресс-конференции.

Китайская сторона придает важное значение развитию межармейских отношений с США, одновременно с этим твердо защищает безопасность суверенитета и интересы развития государства, заявил Жэнь Гоцян в ответ на просьбу журналиста прокомментировать так называемую «операцию свободы судоходства», которую в последнее время ВМС США, похоже, усиленно осуществляют в отношении китайских островов в Южно-Китайском море.

История и реальность доказывают, что для развития межармейских отношений Китаю и США нужно учитывать собственные реальные интересы, но еще более важно обращать внимание на общие долгосрочные интересы, отметил Жэнь Гоцян.

Он призвал американскую сторону идти навстречу Китаю и прилагать совместные усилия для превращения межармейских связей в один из важных стабилизирующих факторов китайско-американских отношений. -0-