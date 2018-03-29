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МИД КНР позитивно оценивает независимую и самостоятельную внешнюю политику Непала
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МИД КНР позитивно оценивает независимую и самостоятельную внешнюю политику Непала 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 29 марта /Синьхуа/ — Китайская сторона положительно оценивает независимую и самостоятельную внешнюю политику, проводимую правительством Непала, и поддерживает развитие этой страной отношений дружбы и сотрудничества с соседними государствами. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Лу Кан на очередной пресс-конференции.
По сообщениям СМИ, премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли на недавнем брифинге заявил, что Непал будет проводить независимую и сбалансированную внешнюю политику, поддерживая дружественные отношения с двумя крупными соседями — Китаем и Индией.
Комментируя по просьбе журналистов заявление премьер-министра Непала, Лу Кан сказал, что Китай, Непал и Индия являются важными соседями друг друга. Китай призывает три стороны прилагать общие усилия и активизировать взаимодействие для достижения совместного развития. -0-
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