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МИД КНР приветствует договоренность КНДР и Республики Корея о дате встречи лидеров двух стран
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МИД КНР приветствует договоренность КНДР и Республики Корея о дате встречи лидеров двух стран 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 29 марта /Синьхуа/ — Китайская сторона приветствует достигнутую КНДР и Республикой Корея договоренность о дате проведения встречи лидеров двух стран. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
29 марта в пограничном пункте Пханмунджом состоялись переговоры представителей КНДР и РК на высоком уровне, по итогам которых стороны договорились о проведении встречи лидеров КНДР и РК 27 апреля в «Доме мира» в Пханмунджоме на южнокорейской стороне от границы.
Как близкий сосед Корейского полуострова Китай рад видеть запуск диалога между КНДР и РК, улучшение взаимоотношений, а также продвижение примирения и сотрудничества, отметил Лу Кан на ежедневной ведомственной пресс-конференции. Это, по его словам, отвечает общим интересам двух стран и будет благоприятствовать смягчению ситуации на полуострове, а также миру и стабильности в регионе.
С начала этого года в ситуации на Корейском полуострове происходят позитивные изменения, диалог вновь становится основным мотивом на Корейском полуострове, напомнил китайский дипломат. «Мы призываем соответствующие стороны поддержать улучшение отношений между северной и южной частями полуострова и содействовать мирным переговорам», — заявил он. -0-
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