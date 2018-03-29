МИД КНР приветствует договоренность КНДР и Республики Корея о дате встречи лидеров двух стран

Пекин, 29 марта / Синьхуа / — Китайская сторона приветствует достигнутую КНДР и Республикой Корея договоренность о дате проведения встречи лидеров двух стран. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

29 марта в пограничном пункте Пханмунджом состоялись переговоры представителей КНДР и РК на высоком уровне, по итогам которых стороны договорились о проведении встречи лидеров КНДР и РК 27 апреля в «Доме мира» в Пханмунджоме на южнокорейской стороне от границы.

Как близкий сосед Корейского полуострова Китай рад видеть запуск диалога между КНДР и РК, улучшение взаимоотношений, а также продвижение примирения и сотрудничества, отметил Лу Кан на ежедневной ведомственной пресс-конференции. Это, по его словам, отвечает общим интересам двух стран и будет благоприятствовать смягчению ситуации на полуострове, а также миру и стабильности в регионе.

С начала этого года в ситуации на Корейском полуострове происходят позитивные изменения, диалог вновь становится основным мотивом на Корейском полуострове, напомнил китайский дипломат. «Мы призываем соответствующие стороны поддержать улучшение отношений между северной и южной частями полуострова и содействовать мирным переговорам», — заявил он. -0-