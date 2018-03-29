Объем экспорта Вьетнама за первые три месяца вырос

Ханой , 29 марта / Синьхуа / — Объем экспорта Вьетнама за первые три месяца этого года составил более 54,3 млрд долларов США, увеличившись за год на 22 проц., сообщило в четверг Главное статистическое управление страны.

Вьетнамская продукция, объемы экспорта которой стремительно росли в течение трех месяцев, включает в себя телефоны и их компоненты /рост на 58,8 проц. — до 12,3 млрд долларов/, одежду и текстиль /на 12,9 проц. — до 6,3 млрд долларов/, электроника, включая компьютеры и их компоненты /рост на 13,2 проц. — до 6,3 млрд долларов/, машины, инструменты и запасные части /рост на 22,3 проц. — до 3,5 млрд долларов/, обувь /рост на 10,9 проц. — до 3,5 млрд долларов/, транспортные средства и запасные части /рост на 20,1 проц. — до 2,1 млрд долларов/, древесину и изделия из дерева /рост на 8 проц. — до 1,9 млрд долларов/, и морепродукты /рост на 11,2 проц. — до 1,7 млрд долларов/.

Стоимостной объем импорта в Евросоюз составил 9,8 млрд долларов с января по март, сделав его крупнейшим экспортным рынком для Вьетнама, после которого следуют США /9,6 млрд долларов/ и Китай /9 млрд долларов/.

"Зафиксировано положительное сальдо торгового баланса Вьетнама в 1,3 млрд долларов", — сообщили в ведомстве. —0—