На юге Китая запущена китайско-германская образцовая зона международного сотрудничества в области интеллектуального производства

Гуанчжоу , 29 марта / Синьхуа / — В городе Фошань провинции Гуандун /Южный Китай/ на днях состоялась церемония запуска провинциального инновационно-показательного парка интеллектуального производства /ИП/ и китайско-германской образцовой зоны международного сотрудничества в области ИП.

Зона площадью более 600 га станет международным центром робототехники, промышленно-выставочным центром в регионе «Большого залива» и образцовой зоной китайско-европейского сотрудничества в области урбанизации.

Согласно плану, к 2020 году в зону будет привлечено не менее 100 предприятий робототехники, а к 2025 году их число составит не менее 500.

Ведущим проектом сотрудничества в этой зоне является база ИП с участием китайской компании Midea и германской корпорации KUKA, планируемая площадь которой составит 80 га. Как сообщил председатель правления компании Midea Фан Хунбо, база будет охватывать интеллектуальное производство, интеллектуальную логистику, умные дома, интеллектуальную медицину и превратится в новый промышленный кластер с объемом производства в 100 млрд юаней.