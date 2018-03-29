На юге Китая запущена китайско-германская образцовая зона международного сотрудничества в области интеллектуального производства 

Гуанчжоу, 29 марта /Синьхуа/ — В городе Фошань провинции Гуандун /Южный Китай/ на днях состоялась церемония запуска провинциального инновационно-показательного парка интеллектуального производства /ИП/ и китайско-германской образцовой зоны международного сотрудничества в области ИП.
Зона площадью более 600 га станет международным центром робототехники, промышленно-выставочным центром в регионе «Большого залива» и образцовой зоной китайско-европейского сотрудничества в области урбанизации.
Согласно плану, к 2020 году в зону будет привлечено не менее 100 предприятий робототехники, а к 2025 году их число составит не менее 500.
Ведущим проектом сотрудничества в этой зоне является база ИП с участием китайской компании Midea и германской корпорации KUKA, планируемая площадь которой составит 80 га. Как сообщил председатель правления компании Midea Фан Хунбо, база будет охватывать интеллектуальное производство, интеллектуальную логистику, умные дома, интеллектуальную медицину и превратится в новый промышленный кластер с объемом производства в 100 млрд юаней.
По словам исполнительного директора KUKA Тилла Рейтера, корпорация планирует построить в Китае новые заводы и разрабатывать новую продукцию, особенно продукцию, способную удовлетворить рыночный спрос в стране. Он добавил, что в 2024 году объем производства роботов на этой базе достигнет 75 тыс. единиц, а в Китае в целом — 100 тыс. -0-