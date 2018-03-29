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Срочно: Крупный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе на юге Индии
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Срочно: Крупный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе на юге Индии
ИА Синьхуа
1 час назад
Комментарии
Нью-Дели
, 29 марта /
Синьхуа
/ — Крупный пожар вспыхнул в четверг на нефтеперерабатывающем заводе в штате Карнатак на юге
Индии
. Об этом
сообщили в полиции. —0— сх
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