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КНР приветствует подвижки по урегулированию проблемы Корейского полуострова
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КНР приветствует подвижки по урегулированию проблемы Корейского полуострова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Китай приветствует позитивные подвижки вокруг урегулирования ситуации на Корейском полуострове, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.
"Китайская сторона, например, выдвинула идею двойной заморозки, а российская сторона выдвинула идею четкого, поэтапного решения этой проблемы. Все эти (предложения) являются действенными рецептами, и мы приветствуем позитивное развитие ситуации на Корейском полуострове", — сказал он на VII Московской конференции по международной безопасности.
"Мы очень надеемся, что стороны (на Корейском полуострове) будут двигаться по направлению денуклеаризации полуострова и прилагать совместные усилия для мирного урегулирования этой проблемы", — добавил Вэй Фэнхэ.
В настоящее время ведется подготовка к встрече 27 апреля президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров.
Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году после серии ракетных, а также ядерного испытаний КНДР. СБ ООН ввел новые, самые жесткие, санкции против Пхеньяна.
Москва при поддержке Пекина предложила поэтапный план урегулирования северокорейской ядерной проблемы. Впервые о кратком содержании «дорожной карты» рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в июне 2017 года. Первым этапом плана, который иногда называют «двойным замораживанием», должно стать снижение военной напряженности: отказ КНДР от новых ракетных и ядерных испытаний при одновременном снижении масштабности и интенсивности, а затем и приостановке военных учений США и их союзников в регионе.
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