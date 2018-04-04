КНР приветствует подвижки по урегулированию проблемы Корейского полуострова

МОСКВА , 4 апр — РИА Новости Китай приветствует позитивные подвижки вокруг урегулирования ситуации на Корейском полуострове, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.

"Китайская сторона, например, выдвинула идею двойной заморозки, а российская сторона выдвинула идею четкого, поэтапного решения этой проблемы. Все эти (предложения) являются действенными рецептами, и мы приветствуем позитивное развитие ситуации на Корейском полуострове", — сказал он на VII Московской конференции по международной безопасности.

"Мы очень надеемся, что стороны (на Корейском полуострове) будут двигаться по направлению денуклеаризации полуострова и прилагать совместные усилия для мирного урегулирования этой проблемы", — добавил Вэй Фэнхэ.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году после серии ракетных, а также ядерного испытаний КНДР. СБ ООН ввел новые, самые жесткие, санкции против Пхеньяна