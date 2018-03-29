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Япония выступила за продолжения прессинга на КНДР
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Япония выступила за продолжения прессинга на КНДР 

Российская Газета 1 час назад
Япония выступает за продолжение давления на Северную Корею. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Страны восходящего солнца Таро Коно на слушаниях в комиссии по внешней политике и обороне палаты советников парламента.
По словам главы японского внешнеполитического ведомства, прессинг необходим до тех пор, пока Пхеньян не продемонстрирует конкретные действия в вопросе денуклеаризации полуострова. Коно подчеркнул, что планы КНДР в этом вопросе остаются неясными.
Напомним, что накануне состоялась встреча председателя Китая Си Цзиньпина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Северокорейский руководитель с 26 по 27 марта совершил первый зарубежный визит, прибыв с делегацией в Пекин на спецпоезде.
Эксперты отмечают, что разговор партнеров строился вокруг вопросов развития ракетной и ядерной программ Северной Кореи и денуклеаризации Корейского полуострова.
Добавим, что ранее международные СМИ заявляли о возможной встрече президента США Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном. Не исключено, что общение американского и северокорейского лидеров может пройти в трехстороннем формате при участии председателя КНР Си Цзиньпина.
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