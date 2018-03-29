Япония выступила за продолжения прессинга на КНДР

Япония выступает за продолжение давления на Северную Корею . С таким заявлением выступил министр иностранных дел Страны восходящего солнца Таро Коно на слушаниях в комиссии по внешней политике и обороне палаты советников парламента.

По словам главы японского внешнеполитического ведомства, прессинг необходим до тех пор, пока Пхеньян не продемонстрирует конкретные действия в вопросе денуклеаризации полуострова. Коно подчеркнул, что планы КНДР в этом вопросе остаются неясными.

Эксперты отмечают, что разговор партнеров строился вокруг вопросов развития ракетной и ядерной программ Северной Кореи и денуклеаризации Корейского полуострова.