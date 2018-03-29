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Китай призвал Японию извлечь уроки из истории и следовать мирному пути развития
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Китай призвал Японию извлечь уроки из истории и следовать мирному пути развития 

ИА Синьхуа 26 минут назад
Пекин, 29 марта /Синьхуа/ — Китай надеется, что Япония вынесет уроки из истории и будет следовать пути мирного развития. Об этом в среду заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
Дипломат заявил об этом, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение премьер-министра Японии Синдзо Абэ внести поправки в Конституцию страны, которая отвергает войну, и добавить соответствующие положения о Силах самообороны Японии в статью 9.
"Ввиду исторических причин, намерения Японии провести реформу Конституции привлекли большое внимание стран, ставших жертвами Второй мировой войны", — сказал Лу Кан.
Статья 9 Конституции, которая считается пацифистской, вводит запрет на наличие вооруженных сил и иного «военного потенциала» в Японии.
Представитель внешнеполитического ведомства выразил надежду, что Япония прислушается к призывам к миру народа Японии и зарубежных стран и завоюет доверие соседних государств и международного сообщества, предприняв конкретные действия. -0-
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