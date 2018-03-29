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Глава МИД Японии выступил за продолжение международного давления на КНДР
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Глава МИД Японии выступил за продолжение международного давления на КНДР 

ТАСС 1 час назад
ТОКИО, 29 марта. /ТАСС/. Правительство Японии выступает за продолжение международного давления на КНДР до тех пор, пока Пхеньян на деле не продемонстрирует свою готовность к свертыванию ядерной программы. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Японии Таро Коно на слушаниях в комиссии по внешней политике и обороне верхней палаты парламента.
"Северная Корея не раскрывает внешнему миру свои замыслы в деле денуклеаризации, — сказал министр. — На ее ядерных объектах продолжается активность. Все это заставляет пока следить за шагами Северной Кореи и продолжать оказывать на нее давление".
Глава МИД отметил необходимость подумать над вопросом о том, какая тактика будет наилучшей для достижения результата в деле решения проблемы ракетно-ядерной программы КНДР. При этом он подчеркнул, что Япония будет тщательно следить за «встречей лидеров Юга и Севера Кореи, а также возможным американо-северокорейским саммитом».
Лидер КНДР Ким Чен Ын с 25 по 28 марта посетил с визитом в Китай, совершив свою первую зарубежную поездку в качестве руководителя страны.
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