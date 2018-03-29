СМИ: контакты Пекина и Пхеньяна станут надежнейшим каналом межкорейского сближения

ПЕКИН, 29 марта. / ТАСС /. Активное взаимодействие между Китаем КНДР в ближайшем будущем станет самым надежным из всех существующих каналов по сближению позиций Пхеньяна Сеула , нормализации обстановки на Корейском полуострове. Об этом сообщила в четверг китайская газета Global Times.

"Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном позволит обеим сторонам по-новому взглянуть на совместные двусторонние связи, — отмечается в редакционном материале издания. — В краткосрочной перспективе дружественные контакты двух государств, вне всякого сомнения, станут самым стабильным каналом по снижению трений [между Севером и Югом] на полуострове".

Обозреватели газеты отмечают, что вплоть до недавнего времени «некоторые международные силы» предпринимали попытки воспрепятствовать устранению противоречий между Республикой Корея и КНДР. «На китайско-северокорейскую дружбу навешивались всевозможные ярлыки, распространялись слухи, которые приводили к усилению напряженности в отношениях Пекина и Пхеньяна. Однако фундамент этих двусторонних связей оказался прочнее, чем они [»некоторые международные силы"] предполагали", — говорится в материале.

По мнению авторов, за последние годы Пхеньян заметно «усилил основы для национальной независимости и государственной самостоятельности», а также «продемонстрировал прогресс в области социально-экономического развития». «Китай и КНДР в прошлом бок о бок сражались в боях [Корейской войны 1950-1953 годов] и должны оставаться партнерами, частями единого безопасного и процветающего сообщества», — резюмирует издание.