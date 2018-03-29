Ещё
СМИ: контакты Пекина и Пхеньяна станут надежнейшим каналом межкорейского сближения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

СМИ: контакты Пекина и Пхеньяна станут надежнейшим каналом межкорейского сближения 

ТАСС 41 минуту назад
ПЕКИН, 29 марта. /ТАСС/. Активное взаимодействие между Китаем и КНДР в ближайшем будущем станет самым надежным из всех существующих каналов по сближению позиций Пхеньяна и Сеула, нормализации обстановки на Корейском полуострове. Об этом сообщила в четверг китайская газета Global Times.
"Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном позволит обеим сторонам по-новому взглянуть на совместные двусторонние связи, — отмечается в редакционном материале издания. — В краткосрочной перспективе дружественные контакты двух государств, вне всякого сомнения, станут самым стабильным каналом по снижению трений [между Севером и Югом] на полуострове".
Обозреватели газеты отмечают, что вплоть до недавнего времени «некоторые международные силы» предпринимали попытки воспрепятствовать устранению противоречий между Республикой Корея и КНДР. «На китайско-северокорейскую дружбу навешивались всевозможные ярлыки, распространялись слухи, которые приводили к усилению напряженности в отношениях Пекина и Пхеньяна. Однако фундамент этих двусторонних связей оказался прочнее, чем они [»некоторые международные силы"] предполагали", — говорится в материале.
По мнению авторов, за последние годы Пхеньян заметно «усилил основы для национальной независимости и государственной самостоятельности», а также «продемонстрировал прогресс в области социально-экономического развития». «Китай и КНДР в прошлом бок о бок сражались в боях [Корейской войны 1950-1953 годов] и должны оставаться партнерами, частями единого безопасного и процветающего сообщества», — резюмирует издание.
Как в свою очередь комментирует визит Ким Чен Ына газета China Daily, это событие доказывает, что Пекин активно вовлечен в процесс урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. «Поскольку лидер КНДР намеревается в ближайшие два месяца провести саммиты со своими коллегами из Республики Корея и США, желание Си Цзиньпина и Ким Чен Ына „сверить часы“ было естественным, — отмечают обозреватели газеты. — Предположения о том, что Пекин оказался за бортом на фоне [активизирующихся] контактов Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном, всегда были беспочвенными».
ТАСС: последние новости
Новым президентом Мьянмы избран Вин Мьин Генсек ООН приветствовал встречу глав КНДР и Китая Глава МИД КНР с 27 по 28 марта посетит с рабочим визитом Россию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева523
Врач объяснил слова о 300 жертвах пожара в ТЦ235
Британцы ужаснулись супероружию России190
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине645
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово370
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение