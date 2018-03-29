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Председатель ПК ВСНП Ли Чжаньшу призвал Китай и США подходить к урегулированию двусторонних отношений со стратегической высоты
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Председатель ПК ВСНП Ли Чжаньшу призвал Китай и США подходить к урегулированию двусторонних отношений со стратегической высоты 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 29 марта /Синьхуа/ — Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Ли Чжаньшу в среду призвал Китай и США подходить к урегулированию двусторонних отношений со стратегической высоты и с умением видеть общую картину, чтобы обеспечить продвижение двусторонних отношений по правильному пути.
С таким высказыванием Ли Чжаньшу выступил во время встречи с делегацией Конгресса США, возглавляемой американским сенатором Стивом Дэйнсом.
Китайско-американские отношения имеют большое значение для обеих стран и международного сообщества, сказал Ли Чжаньшу.
Как указал председатель КНР Си Цзиньпин, сотрудничество является единственным правильным выбором для Китая и США, и что только при обоюдном выигрыше можно будет достичь прекрасного будущего, отметил Ли Чжаньшу.
Он призвал обе страны усилить стратегическую коммуникацию, сфокусировать внимание на диалоге и сотрудничестве и урегулировать разногласия и чувствительные вопросы, чтобы обеспечить продвижение двусторонних отношений по правильному пути.
По словам Ли Чжаньшу, у законодательных органов Китая и США есть хорошая основа для сотрудничества. ВСНП готово вместе с Конгрессом США в полной мере выявить роль механизма обменов, вести искренний диалог, уважать коренные интересы и основные озабоченности друг друга, усилить глубокое понимание на всех уровнях и продвигать практическое сотрудничество во всех сферах.
Стив Дэйнс сказал, что американо-китайские отношения имеют ключевое значение, и выразил готовность сделать еще больше для укрепления взаимного доверия и продвижения двустороннего сотрудничества. -0-
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