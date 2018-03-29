Сеул и Пхеньян начали переговоры на высоком уровне перед межкорейским саммитом 

Высокопоставленные представители Южной и Северной Кореи начали переговоры по подготовке к межкорейскому саммиту, проведение которого ожидается в апреле. Об этом сообщает Associated Press. Переговоры проходят в населённом пункте Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне.
Северокорейскую делегацию возглавляет глава агентства, занимающегося межкорейскими вопросами, Ли Сон Гвон.
Во главе делегации Южной Кореи министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн.
Ранее сообщалось, что КНДР приняла предложение Южной Кореи провести встречу 29 марта.