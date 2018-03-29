Ещё
КНДР и Южная Корея начали переговоры перед саммитом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

КНДР и Южная Корея начали переговоры перед саммитом 

Газета.Ru 1 час назад
Высокопоставленные официальные лица Северной Кореи и Республики Корея начали переговоры в здании «Тхонильгак» северокорейской стороны демилитаризованной зоны, передает «Ренхап».
Делегацию КНДР, которая состоит из трех человек, возглавил председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон. Южнокорейскую делегацию представляет министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн.
Ожидается, что на встрече будет обсуждаться точная дата саммита между странами: по актуальным сведениям, его проведение планируется на конец апреля. Также официальные лица обсудят ключевые темы саммита.
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын хочет встретиться с властями нескольких государств, включая Россию, США, Японию, Южную Корею и Китай.
Газета.Ru: последние новости
Ким Чен Ын посетил Китай вместе с супругой Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном Bloomberg: Ким Чен Ын впервые с 2011 года покинул КНДР
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева523
Врач объяснил слова о 300 жертвах пожара в ТЦ235
Британцы ужаснулись супероружию России190
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине645
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово370
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение