КНДР и Южная Корея начали переговоры перед саммитом

Высокопоставленные официальные лица Северной Кореи и Республики Корея начали переговоры в здании «Тхонильгак» северокорейской стороны демилитаризованной зоны, передает «Ренхап».

Делегацию КНДР, которая состоит из трех человек, возглавил председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон. Южнокорейскую делегацию представляет министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн.

Ожидается, что на встрече будет обсуждаться точная дата саммита между странами: по актуальным сведениям, его проведение планируется на конец апреля. Также официальные лица обсудят ключевые темы саммита.