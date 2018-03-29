Пестрое тюльпанное великолепие в Ухане

Ухань, 28 марта / Синьхуа / — В парке района Дунсиху города Ухань /провинция Хубэй, Центральный Китай / расцвели более 1,5 млн тюльпанов. Пестрые узорные клумбы из этих прекрасных цветов создают светлое весеннее настроение у посетителей парка. Фотографии Синьхуа/Чэн Минь

Ухань, 28 марта /Синьхуа/ — В парке района Дунсиху города Ухань /провинция Хубэй, Центральный Китай/ расцвели более 1,5 млн тюльпанов. Пестрые узорные клумбы из этих прекрасных цветов создают светлое весеннее настроение у посетителей парка. Фотографии Синьхуа/Чэн Минь

Ухань, 28 марта /Синьхуа/ — В парке района Дунсиху города Ухань /провинция Хубэй, Центральный Китай/ расцвели более 1,5 млн тюльпанов. Пестрые узорные клумбы из этих прекрасных цветов создают светлое весеннее настроение у посетителей парка. Фотографии Синьхуа/Чэн Минь

Ухань, 28 марта /Синьхуа/ — В парке района Дунсиху города Ухань /провинция Хубэй, Центральный Китай/ расцвели более 1,5 млн тюльпанов. Пестрые узорные клумбы из этих прекрасных цветов создают светлое весеннее настроение у посетителей парка. Фотографии Синьхуа/Чэн Минь

Ухань, 28 марта /Синьхуа/ — В парке района Дунсиху города Ухань /провинция Хубэй, Центральный Китай/ расцвели более 1,5 млн тюльпанов. Пестрые узорные клумбы из этих прекрасных цветов создают светлое весеннее настроение у посетителей парка. Фотографии Синьхуа/Чэн Минь

Ухань, 28 марта /Синьхуа/ — В парке района Дунсиху города Ухань /провинция Хубэй, Центральный Китай/ расцвели более 1,5 млн тюльпанов. Пестрые узорные клумбы из этих прекрасных цветов создают светлое весеннее настроение у посетителей парка. Фотографии Синьхуа/Чэн Минь

Ухань, 28 марта /Синьхуа/ — В парке района Дунсиху города Ухань /провинция Хубэй, Центральный Китай/ расцвели более 1,5 млн тюльпанов. Пестрые узорные клумбы из этих прекрасных цветов создают светлое весеннее настроение у посетителей парка. Фотографии Синьхуа/Чэн Минь

Ухань, 28 марта /Синьхуа/ — В парке района Дунсиху города Ухань /провинция Хубэй, Центральный Китай/ расцвели более 1,5 млн тюльпанов. Пестрые узорные клумбы из этих прекрасных цветов создают светлое весеннее настроение у посетителей парка. Фотографии Синьхуа/Чэн Минь