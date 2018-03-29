Весенний день в «живописной» деревне Тяньбэй

Наньчан, 28 марта / Синьхуа / — На фото — ясный мартовский день в деревне крестьянской живописи Тяньбэй поселка Гаобэй уезда Ваньань провинции Цзянси /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ху Чэньхуань

Наньчан, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — ясный мартовский день в деревне крестьянской живописи Тяньбэй поселка Гаобэй уезда Ваньань провинции Цзянси /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ху Чэньхуань

Наньчан, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — ясный мартовский день в деревне крестьянской живописи Тяньбэй поселка Гаобэй уезда Ваньань провинции Цзянси /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ху Чэньхуань

Наньчан, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — ясный мартовский день в деревне крестьянской живописи Тяньбэй поселка Гаобэй уезда Ваньань провинции Цзянси /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ху Чэньхуань

Наньчан, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — ясный мартовский день в деревне крестьянской живописи Тяньбэй поселка Гаобэй уезда Ваньань провинции Цзянси /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ху Чэньхуань