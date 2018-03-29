Цветение диких персиков в Ньингчи 

Ньингчи /ТАР/, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — пышное весеннее цветение диких персиков в городском округе Ньингчи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Жуфэн
Ньингчи /ТАР/, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — пышное весеннее цветение диких персиков в городском округе Ньингчи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Жуфэн
Ньингчи /ТАР/, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — пышное весеннее цветение диких персиков в городском округе Ньингчи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Жуфэн
Ньингчи /ТАР/, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — пышное весеннее цветение диких персиков в городском округе Ньингчи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Жуфэн
Ньингчи /ТАР/, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — пышное весеннее цветение диких персиков в городском округе Ньингчи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Жуфэн
Ньингчи /ТАР/, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — пышное весеннее цветение диких персиков в городском округе Ньингчи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Жуфэн
Ньингчи /ТАР/, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — пышное весеннее цветение диких персиков в городском округе Ньингчи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Жуфэн