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Цветение диких персиков в Ньингчи
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Цветение диких персиков в Ньингчи 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Ньингчи /ТАР/, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — пышное весеннее цветение диких персиков в городском округе Ньингчи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Жуфэн
Ньингчи /ТАР/, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — пышное весеннее цветение диких персиков в городском округе Ньингчи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Жуфэн
Ньингчи /ТАР/, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — пышное весеннее цветение диких персиков в городском округе Ньингчи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Жуфэн
Ньингчи /ТАР/, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — пышное весеннее цветение диких персиков в городском округе Ньингчи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Жуфэн
Ньингчи /ТАР/, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — пышное весеннее цветение диких персиков в городском округе Ньингчи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Жуфэн
Ньингчи /ТАР/, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — пышное весеннее цветение диких персиков в городском округе Ньингчи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Жуфэн
Ньингчи /ТАР/, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — пышное весеннее цветение диких персиков в городском округе Ньингчи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Жуфэн
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