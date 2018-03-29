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Прекрасные чайные плантации в провинции Фуцзянь
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Прекрасные чайные плантации в провинции Фуцзянь 

ИА Синьхуа 47 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Наньпин /пров. Фуцзянь/ — Пышно растущие чайные плантации площадью 10 тыс. му /около 700 га/ в поселке Сяоцяо городского уезда Цзяньоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ привлекли множество туристов. Фотографии Синьхуа / Вэй Пэйцюань
Наньпин /пров. Фуцзянь/ — Пышно растущие чайные плантации площадью 10 тыс. му /около 700 га/ в поселке Сяоцяо городского уезда Цзяньоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ привлекли множество туристов. Фотографии Синьхуа / Вэй Пэйцюань
Наньпин /пров. Фуцзянь/ — Пышно растущие чайные плантации площадью 10 тыс. му /около 700 га/ в поселке Сяоцяо городского уезда Цзяньоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ привлекли множество туристов. Фотографии Синьхуа / Вэй Пэйцюань
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