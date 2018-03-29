Прекрасные чайные плантации в провинции Фуцзянь 

Наньпин /пров. Фуцзянь/ — Пышно растущие чайные плантации площадью 10 тыс. му /около 700 га/ в поселке Сяоцяо городского уезда Цзяньоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ привлекли множество туристов. Фотографии Синьхуа / Вэй Пэйцюань
Наньпин /пров. Фуцзянь/ — Пышно растущие чайные плантации площадью 10 тыс. му /около 700 га/ в поселке Сяоцяо городского уезда Цзяньоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ привлекли множество туристов. Фотографии Синьхуа / Вэй Пэйцюань
Наньпин /пров. Фуцзянь/ — Пышно растущие чайные плантации площадью 10 тыс. му /около 700 га/ в поселке Сяоцяо городского уезда Цзяньоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ привлекли множество туристов. Фотографии Синьхуа / Вэй Пэйцюань