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СМИ: встреча на высшем уровне между Японией и КНДР может пройти в июне
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СМИ: встреча на высшем уровне между Японией и КНДР может пройти в июне 

ТАСС 1 час назад
ТОКИО, 29 марта. /ТАСС/. Встреча на высшем уровне между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться уже в июне этого года. Об этом в четверг сообщила японская газета Asahi.
Отмечается, что соответствующий вопрос обсуждался на одном из недавних заседаний Трудовой партии Кореи, председателем которой является Ким Чен Ын. В случае проведения, встреча на высшем уровне между Японией и КНДР станет первой с декабря 2011 года.
Также, по данным газеты, КНДР в настоящее время рассматривает возможность проведения отдельных встреч со всеми странами шестисторонних переговоров, включая Россию.
Ким Чен Ын посетил Китай с 25 по 28 марта. В ходе поездки состоялись переговоры лидера КНДР с председателем КНР. Как отметил Си Цзиньпин, этот визит крайне важен и свидетельствует о большом значении, которое Пхеньян уделяет развитию отношений с Пекином. Поездка в КНР стала для Ким Чен Ына первым зарубежным визитом после того, как он фактически возглавил страну после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.
ТАСС: последние новости
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