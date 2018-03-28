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Сунь Чжэ избран мэром Харбина
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Сунь Чжэ избран мэром Харбина 

ИА Синьхуа 1 час назад
Харбин, 28 марта /Синьхуа/ — На 3-м заседании Собрания народных
представителей города Харбина /административный центр провинции
Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ 15-го созыва сегодня Сунь Чжэ  был избран главой народного правительства города Харбина. —0—
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