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Сунь Чжэ избран мэром Харбина
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших
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Сунь Чжэ избран мэром Харбина
ИА Синьхуа
1 час назад
Комментарии
Харбин
, 28 марта /
Синьхуа
/ — На 3-м заседании Собрания народных
представителей города Харбина /административный центр провинции
Хэйлунцзян, Северо-Восточный
Китай
/ 15-го созыва сегодня Сунь Чжэ был избран главой народного правительства города Харбина. —0—
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