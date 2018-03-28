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В ООН считают встречу лидеров КНДР и Китая шагом в сторону денуклеаризации
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В ООН считают встречу лидеров КНДР и Китая шагом в сторону денуклеаризации 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
ООН, 28 мар — РИА Новости. В ООН считают встречу лидеров КНДР и Китая шагом в сторону ядерного разоружения Корейского полуострова, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"Генеральный секретарь надеется, что все последние позитивные сигналы помогут привести к мирной денуклеаризации Корейского полуострова. В конечном итоге, мы бы хотели убедиться, что все эти шаги могут привести к миру и денуклеаризации в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН", — сказал Хак.
Лидер КНДР Ким Чен Ын 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Поездка стала его первым зарубежным визитом после прихода к власти в 2011 году.
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