В ООН считают встречу лидеров КНДР и Китая шагом в сторону денуклеаризации 

ООН, 28 мар — РИА Новости. В ООН считают встречу лидеров КНДР и Китая шагом в сторону ядерного разоружения Корейского полуострова, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"Генеральный секретарь надеется, что все последние позитивные сигналы помогут привести к мирной денуклеаризации Корейского полуострова. В конечном итоге, мы бы хотели убедиться, что все эти шаги могут привести к миру и денуклеаризации в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН", — сказал Хак.
Лидер КНДР Ким Чен Ын 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Поездка стала его первым зарубежным визитом после прихода к власти в 2011 году.