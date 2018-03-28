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Премьер Нидерландов прокомментировал встречу лидеров КНДР и Китая
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Премьер Нидерландов прокомментировал встречу лидеров КНДР и Китая 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
ООН, 28 мар — РИА Новости. Нидерланды рассчитывают, что прошедшая встреча лидеров КНДР и Китая поможет снять напряженность на Корейском полуострове. Об этом премьер-министр страны Марк Рютте заявил журналистам в среду.
"Мы надеемся, что это поможет шаг за шагом процессу деэскалации напряженности на полуострове. Мы позитивно смотрим на эту встречу и надеемся, что она поможет в деэскалации напряженности", — сказал Рютте, который принимает участие в заседании Совета Безопасности ООН.
Нидерланды в текущем месяце являются страной-председателем в Совете, а также до конца этого года возглавляют санкционный комитет СБ по КНДР.
Лидер КНДР 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году.
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