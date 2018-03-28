Премьер Нидерландов прокомментировал встречу лидеров КНДР и Китая

"Мы надеемся, что это поможет шаг за шагом процессу деэскалации напряженности на полуострове. Мы позитивно смотрим на эту встречу и надеемся, что она поможет в деэскалации напряженности", — сказал Рютте, который принимает участие в заседании Совета Безопасности ООН

Нидерланды в текущем месяце являются страной-председателем в Совете, а также до конца этого года возглавляют санкционный комитет СБ по КНДР.