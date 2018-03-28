Ещё
В ООН обвинили Россию и Китай в войне против прав человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В ООН обвинили Россию и Китай в войне против прав человека 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Россия и Китай активно и со все большим успехом борются с правозащитниками. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на активистов и дипломатов в Организации Объединенных Наций (ООН).
По их мнению, две страны урезают финансирование Комитета по правам человека и группы старших руководителей организации, возглавляемой генеральным секретарем. При этом одна из главных функций и целей правозащитных организаций — контроль за соблюдением гражданских и политических прав в мире.
«Россия, Китай и некоторые другие страны объявили войну правам человека, — заявил Луи Чарбонно (Louis Charbonneau), представитель правозащитной организации Human Rights Watch в ООН. — Мандат на работу правозащитников дает Совбез ООН, но потом Россия и Китай идут в кулуары и отзывают его». По слова Чарбонно, остальные страны, на словах признающие права человека, не могут дать отпор. «Вопрос в том, дадим ли мы им одержать победу?» — вопрошает он.
«Китайское правительство активно прилагает усилия для того, чтобы уйти от обсуждения проблем прав человека», — сказал один из экспертов Европейского совета по международным отношениям. При этом он отмечает, что многим странам нравится то, что предлагает Пекин. Собеседник The Guardian добавил, что Китай занимает второе после США место по объему взносов в ООН  В марте сообщалось, что Россия может отказаться от участия в Европейской конвенции по правам человека и прекратить сотрудничество с Европейским судом по правам человека, «если антироссийская линия решений суда не будет скорректирована».
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мизулина: это удар в спину для Путина467
«Повсюду дым»: в Петербурге загорелся крупный автоцентр53
Путин дал поручения Медведеву после трагедии101
В Петербурге на Савушкина горит салон Hyundai88
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово144
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика Пожары
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение