В ООН обвинили Россию и Китай в войне против прав человека

По их мнению, две страны урезают финансирование Комитета по правам человека и группы старших руководителей организации, возглавляемой генеральным секретарем. При этом одна из главных функций и целей правозащитных организаций — контроль за соблюдением гражданских и политических прав в мире.

«Россия, Китай и некоторые другие страны объявили войну правам человека, — заявил Луи Чарбонно (Louis Charbonneau), представитель правозащитной организации Human Rights Watch в ООН. — Мандат на работу правозащитников дает Совбез ООН , но потом Россия и Китай идут в кулуары и отзывают его». По слова Чарбонно, остальные страны, на словах признающие права человека, не могут дать отпор. «Вопрос в том, дадим ли мы им одержать победу?» — вопрошает он.