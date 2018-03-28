В Китай в пятый раз доставлены останки павших в Корейской войне китайских воинов— добровольцев

Шэньян , 28 марта / Синьхуа / — Останки 20 китайских добровольцев, павших в Корейской войне 1950-1953 гг., в среду в первой половине дня были возвращены на Родину из Республики Корея

Примерно в 11:20 специальный самолет ВВС Народно-освободительной армии Китая , на борту которого находились останки 20 китайских воинов-добровольцев и их личные вещи, приземлился в аэропорту Таосянь города Шэньян.

Более 200 человек, в том числе представители Министерства гражданской администрации, Центрального военного совета и ведомств провинциального правительства, приняли участие в церемонии встречи останков китайских добровольцев, прошедшей в аэропорту Таосянь.

Согласно плану, останки китайских добровольцев будут захоронены на кладбище павших в Корейской войне героев в Шэньяне 29 марта. В период с 2014 по 2017 гг. Китаю из РК были переданы и захоронены на этом кладбище останки 569 китайских народных воинов-добровольцев.