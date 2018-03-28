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В ООН назвали вероятную дату падения китайской космической станции
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В ООН назвали вероятную дату падения китайской космической станции 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» ("Небесный дворец-1") упадет на Землю 2 апреля, говорится в ноте постпредства Китая комитету ООН по использованию космического пространства в мирных целях.
"Согласно самым последним прогнозам, возвращение в атмосферу произойдет 2 апреля 2018 года с возможным отклонением в ±3 дня, при этом зона возвращения будет расположена между 43 градусов северной широты и 43 градусов южной широты", — говорится в документе, опубликованном на сайте комитета.
Отмечается, что большая часть элементов станции сгорит в атмосфере, а «нанесение ущерба авиационной деятельности и жизни людей и объектам на Земле крайне маловероятно».
По прогнозам Управления космического мусора Европейского космического агентства от 27 марта, китайская станция сойдет с орбиты и войдет в атмосферу Земли в промежутке между утром 31 марта и утром 2 апреля.
В зону падения обломков станции входят территории Португалии, Испании, Италии, Греции, Турции, центрально-азиатских республик за исключением Казахстана, Китай, Япония, вся Африка, страны Азии, Океании, Австралия, США, Мексика, страны центральной и Южной Америки.
Станция «Тянгун-1» ("Небесный дворец-1") была запущена на орбиту 29 сентября 2011 года. Китай стал третьей страной в мире после СССР и США, запустивший свою орбитальную станцию. По своим функциям «Тянгун-1» аналогична советским станциям серии «Алмаз» и «Салют» и предназначена для отработки процессов стыковки с космическими кораблями и отработки систем автономного жизнеобеспечения космонавтов.
За время ее существования «Тянгун-1» посетило три экспедиции — в 2011, в 2012 и 2013 годах. В 2016 году связь со станцией была потеряна.
Станция находится в космосе уже 6,5 лет. Масса станции — 8,5 тонны, длина — 10,4 метра, жилой объем — 15 кубических метров.
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