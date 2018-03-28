Внешние факторы не должны мешать дружбе Китая и КНДР, считает Си Цзиньпин

Ким Чен Ын с супругой совершил неофициальный визит в Китай 25-28 марта, который до сегодняшнего дня держался в секрете.

"Мы оба, товарищ председатель и я лично, на себе испытали и были свидетелями развития дружбы между КНР и КНДР. Обе стороны неоднократно заявляли, что дружба между двумя странами должна быть постоянной и развиваться лучше", — заявил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что «это стратегический и единственно правильный выбор для обеих сторон, который был сделан на основе истории и реальности, международной обстановки, ситуации в регионе и в целом на основе общего состояния отношений между КНДР и КНР».

"Никакое событие, когда бы оно ни случилось, не должно это изменить", — заявил Си Цзиньпин.