Китай уверен в необходимости глобальной системы управления миром

2018 год является первым годом после XIX съезда КПК и 40-й годовщины политики реформ и открытости Китая . Мир внимательно следит за тем, как Китай будет строить свои отношения с другими странами в новую эпоху.

Китайская дипломатия будет руководствоваться идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, оставаться приверженной мирному развитию, работать с другими странами над созданием новой формы международных отношений и сообщества единой судьбы человечества и добиваться нового прогресса в дипломатии с китайской спецификой.

В 2018 году мы ждем от мира большей открытости и меньшей изоляции. «Зеленые побеги» нового этапа глобального роста должны развиваться во всех странах. За 40 лет политики реформ и открытости Китай понял, что процветание приходит только к тем, кто принимает мир с распростертыми объятиями. Китай будет по-прежнему привержен идее открытости в качестве фундаментальной политики и взаимовыгодной стратегии.

Мы будем все больше соблюдать международные экономические и торговые правила, значительно расширять доступ к рынку, открывать сектор услуг, особенно финансовый сектор, расширять и создавать более привлекательные инвестиционные условия. Мы будем содействовать либерализации торговли и системы инвестирования и упрощению формальностей, а также разрабатывать глобальную систему управления с целью сделать глобализацию в сфере экономики более открытой, всеобъемлющей и сбалансированной, чтобы выгоды от нее могли получать все. Мы также продолжим работать над инициативой «Один пояс, один путь».

Это позволит нам расширять новые горизонты своей открытости и развития. С этой целью мы проведем ряд мероприятий, в том числе ежегодную конференцию Боаоского азиатского форума, саммит Шанхайской организации сотрудничества , саммит Форума по китайско-африканскому сотрудничеству и Китайскую международную выставку импорта.

За 40 лет политики реформ и открытости Китай понял, что процветание приходит только к тем, кто принимает мир с распростертыми объятиями

В 2018 году мы ждем того, что в мире станет больше сотрудничества и меньше трений. В век глобализации мир на самом деле является глобальной деревней. Вместо того чтобы демонстрировать силу, играя мышцами, странам следует принять участие в сотрудничестве, чтобы противостоять общим вызовам и сделать круг общих интересов более значительным. В этом духе Китай расширит глобальную сеть партнерских отношений и создаст рамки для отношений между странами, обеспечивающие общую стабильность и сбалансированное развитие. Что касается наших отношений с соседями, мы будем следовать принципам дружбы, искренности, взаимной выгоды и всеобщего участия.

Мы расширим сотрудничество и уменьшим разногласия с ними, чтобы вместе строить сообщество единой судьбы человечества в Азии. Мы будем поддерживать справедливость, добиваясь общих интересов для большей солидарности и сотрудничества с другими развивающимися странами. Мы добавим новые аспекты к нашим механизмам сотрудничества с Африкой, Латинской Америкой и странами Карибского бассейна, с арабскими странами в целях поддержания работы этого механизма в изменяющихся условиях.

Такие усилия позволят нам стать примером нового типа международных отношений. Мы будем принимать активное участие в многостороннем сотрудничестве и создании глобальной системы управления с ориентацией на широкие консультации, совместный вклад и общую выгоду.

В 2018 году мы ожидаем, что в мире станет больше доверия и меньше отчуждения. Для «навигации» по сложной картине, складывающейся на международной арене, странам необходимо больше доверять друг другу и иметь меньше подозрений. Необходимо приложить усилия для поиска политических решений проблем долговременного характера и достижения результатов, которые отвечают интересам всех сторон.

Нынешний импульс деэскалации на Корейском полуострове дает всем сторонам возможность продемонстрировать больше искренности в диалоге и содействовать конструктивным взаимодействиям. Если говорить более широко, в качестве партнера, на которого могут рассчитывать все стороны, Китай будет и впредь поддерживать равенство стран независимо от размера их территории, их силы и богатства. А также выступать за диалог и консультации как единственный путь к разрешению споров и разногласий, поддержку политического урегулирования в «горячих точках» региона и в этих целях действовать конструктивно. Мы искренне надеемся, что диалог и сотрудничество будут преобладать в нашем мире.

Учитывая тот факт, что Китай по-прежнему является крупнейшей развивающейся страной в мире, способствование развитию внутри страны остается главным приоритетом дипломатической повестки дня. Мы будем действовать в соответствии с новой философией развития, представлять китайские провинции, регионы и города в мире под девизом «Китай в новую эпоху» и содействовать скоординированному развитию региона Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй, планированию и развитию нового района Сюнъань и проведению зимних Олимпийских игр 2022 года. Мы будем изучать механизмы безопасности и защиты китайских граждан и китайских организаций за рубежом для эффективного отстаивания наших законных прав и интересов. Китай будет работать со всеми заинтересованными сторонами для надлежащего решения торговых разногласий на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды.

2018 год — год Собаки. В подобный год 120 лет назад, когда Китай был бедным и слабым из-за внутренней суматохи и иностранной агрессии, группа патриотических китайцев настаивала на политике «ста дней реформ». Они пытались, но в конечном итоге не смогли найти способ возрождения китайской нации и процветания страны. Сегодня, спустя 120 лет, Китай не только нашел путь социализма с китайской спецификой, но и добился заметной трансформации — он встал на ноги, вырос и обрел силу.

В Китае произошли огромные перемены, которые предоставляют новые возможности для мира во всем мире и для развития всего человечества. Мир, который мы с нетерпением ждем — это то, к чему мы будем стремиться в своей дипломатической работе в 2018 году. Я призываю наших друзей по всему миру продолжать следить за развитием и дипломатией Китая. Давайте вместе напишем новую главу в беспроигрышном для всех сторон сотрудничестве между Китаем и остальным миром.