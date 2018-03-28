Новые ледоколы расширят полярные исследования, которые проводит Китай

Ледокол нового типа будет выполнять долгосрочные научные экспедиции в Арктике и Антарктиде, что поможет другим судам войти в полярные регионы и позволит реагировать на чрезвычайные ситуации в районах, полностью покрытых льдом.

"Несмотря на то что некоторые сверхмощные полярные ледоколы оснащены атомным двигателем, на этом судне нового типа будет установлен обычный двигатель", — заявил У Ган. Эксперты утверждают, что для этого есть две причины: во-первых, современные неатомные двигатели вполне способны приводить в действие мощные ледоколы, во-вторых, их легче поддерживать, чем атомные. По словам господина У, ледокол нового поколения дополнит глобальные океанографические исследования Китая и значительно расширит область его полярных экспедиций.

В настоящее время в Китае действует единственный ледокол «Сюэлун», или «Снежный дракон», разработанный для грузовых перевозок, а не для научных экспедиций. Он был построен на Украине в 1993 году. Китай приобрел его и превратил в судно для полярных исследований и плавучую базу. Его уже отправляли в десятки научных экспедиций в Арктику и Антарктиду.

Сейчас Китайская государственная судостроительная корпорация строит второй по счету в стране и первый полностью выполненный по собственным разработкам исследовательский ледокол под рабочим названием «Сюэлун-2» на Цзяннаньском судостроительном заводе в Шанхае . Строительство началось в декабре 2016 года и должно завершиться в следующем году.

"Судно будет способно преодолевать лед до полутора метров и выдерживать температуру ниже минус 30 градусов. Оно обладает высокой мобильностью и полностью отвечает всем требованиям по охране окружающей среды", — заверил господин У.

"Китайский центр развития и проектирования судов, входящий в состав Китайской государственной судостроительной корпорации, проектирует рыболовные суда для внутреннего плавания для лова антарктического криля, мелких ракообразных, которые часто используются в качестве корма для животных или приманки. Центр как головной в стране по строительству полярных рыболовецких судов также помогает министерству сельского хозяйства ", — говорится в сообщении центра.

Китай уделяет большое внимание научным исследованиям и мирному развитию в полярных регионах. Проведено 34 экспедиции в Антарктиду и восемь исследований в Арктике. В мае правительство опубликовало Белую книгу «Деятельность Китая в Антарктике», а в январе еще одну — «Политика Китая в Арктике». Белая книга представляет собой первый полный отчет правительства о действиях по развитию Антарктики за 30 лет. За эти годы Китай открыл здесь четыре научно-исследовательские базы — станцию «Чанчэн» ("Великая китайская стена"), «Чжуншань», «Куньлунь» и «Тайшань». В отчете отмечается, что Китай вместе со всем остальным миром стремится к пониманию, защите и рациональному использованию ресурсов Антарктики.