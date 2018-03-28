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В Мьянме избрали нового президента
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В Мьянме избрали нового президента 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Парламентским голосованием новым президентом Мьянмы избран 66-летний У Вин Мьинт, кандидат от партии Национальная Лига за Демократию (НЛД) и бывший спикер нижней палаты парламента.
Результаты совместного голосования обеих палат Ассамблеи Союза (парламента) были объявлены в эфире парламентского телеканала Мьянмы днем в среду.
По мяьнманской конституции президента избирает парламент из ранее избранных из состава депутатов парламента трех вице-президентов. Так как после предыдущих выборов оставалось только два вице-президента, на прошлой неделе в парламенте прошли довыборы. Помимо действующих вице-президентов — У Мьинт Шве и Генри Ван Тхио — на пост вице-президента был избран У Вин Мьинт, близкий соратник лидера правящей партии НЛД, лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи и бывший спикер нижней палаты парламента, Палаты представителей. У Вин Мьинт ушел в отставку с поста спикера в связи с участием в качестве кандидата в выборах.
При голосовании в среду У Вин Мьинт набрал 403 голоса, У Мьинт Шве — 211 голосов, а Генри Ван Тхио — 18 голосов, сообщает телеканал.
Прежний президент Мьянмы У Тхин Чжо вышел в отставку на прошлой неделе, сославшись на необходимость в отдыхе после длительной напряженной работы.
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