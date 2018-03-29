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Россия и Китай сольют ГЛОНАСС и BeiDou
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Россия и Китай сольют ГЛОНАСС и BeiDou 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Lenta.ru
Россия и Китай на основе ГЛОНАСС и BeiDou могут создать объединенную систему спутниковой навигации. Соответствующие переговоры должны состояться в мае 2018 года на конференции в Харбине (КНР), сообщают «Известия».
С предложением об объединении ГЛОНАСС и BeiDou к «Роскосмосу» обратилась Государственная комиссия по китайской навигационной спутниковой системе. Такая инициатива предполагает создание единой системы мониторинга глобальных навигационных спутниковых систем, действующей на пространстве государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Объединенная система позволит в реальном времени обмениваться данными о состоянии группировок навигационных спутников, их работоспособности, качестве сигналов, передавать друг другу корректирующие поправки. При этом ГЛОНАСС может значительно расширить количество пользователей.
«В случае реализации такого сценария это позволит кратно повысить точность при использовании потребителями сразу двух глобальных навигационных спутниковых систем», — заявил газете представитель «Роскосмоса».
По мнению члена экспертного совета при правительстве России Андрея Ионина, в будущем весь мир разделится на зоны влияния двух объединенных стандартов — ГЛОНАСС/BeiDou и американо-западноевропейской GPS/Galileo. Эксперт положительно оценил перспективы российско-китайского сотрудничества в этой сфере.
ШОС объединяет Россию, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, Индию и Пакистан.
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