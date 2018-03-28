Китай предложил России объединить системы спутниковой навигации

Пекин. КНР . Государственная комиссия по китайской навигационной спутниковой системе обратилась к госкорпорации «Роскосмос» с предложением об интеграции глобальных навигационных спутниковых систем двух стран — ГЛОНАСС и BeiDou — и совместного использования их данных. Вопрос планируется подробно рассмотреть на конференции в Харбине в мае 2018 года, пишут «Известия»

В Роскосмосе эту инициативу оценивают в целом положительно. В госкорпорации отмечают, что использование сразу двух группировок спутников на орбите позволит в разы повысить точность определения координат наземных объектов. Для ГЛОНАСС это означает значительное увеличение количества пользователей, причем не только в России.

В настоящее время проект проходит согласование в обеих странах.