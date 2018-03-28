Ещё
Китай предложил России объединить системы спутниковой навигации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Китай предложил России объединить системы спутниковой навигации 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Пекин. КНР. Государственная комиссия по китайской навигационной спутниковой системе обратилась к госкорпорации «Роскосмос» с предложением об интеграции глобальных навигационных спутниковых систем двух стран — ГЛОНАСС и BeiDou — и совместного использования их данных. Вопрос планируется подробно рассмотреть на конференции в Харбине в мае 2018 года, пишут «Известия».
При этом китайская сторона намерена привлечь к проекту все страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кроме России и КНР, в нее входят Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Индия и Пакистан.
В Роскосмосе эту инициативу оценивают в целом положительно. В госкорпорации отмечают, что использование сразу двух группировок спутников на орбите позволит в разы повысить точность определения координат наземных объектов. Для ГЛОНАСС это означает значительное увеличение количества пользователей, причем не только в России.
В настоящее время проект проходит согласование в обеих странах.
ИА «Сусанин»: последние новости
Четверо детей погибло при пожаре в торговом центре в Кемерово СКР: пожарная сигнализация в торговом центре в Кемерово не работала почти неделю В одной из московских больниц у актера Федора Добронравова произошел инсульт
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово405
Названо окончательное число погибших в Кемерово469
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово135
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1072
Умер Виктор Калашников10
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
02:30
Москва ожидает от Лондона взаимодействия с СК РФ
Политика Европа
05:11
МИД РФ высказался о визите Ким Чен Ына в Пекин
Политика Азия
04:19
Проведение саммита России и КНДР пока не планируется
Политика Азия
03:26
Высылка Киевом дипломатов РФ не останется без ответа
Политика Конфликты
05:05
СК возбудил дело против украинского пранкера
Происшествия Криминал
00:54
На «Площади революции» отреставрируют скульптуры
Новости Москвы
11:32
Путин заслушает доклады по ЧП в Кемерово
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение