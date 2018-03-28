Китай предложил России объединить системы спутниковой навигации 

Пекин. КНР. Государственная комиссия по китайской навигационной спутниковой системе обратилась к госкорпорации «Роскосмос» с предложением об интеграции глобальных навигационных спутниковых систем двух стран — ГЛОНАСС и BeiDou — и совместного использования их данных. Вопрос планируется подробно рассмотреть на конференции в Харбине в мае 2018 года, пишут «Известия».
При этом китайская сторона намерена привлечь к проекту все страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кроме России и КНР, в нее входят Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Индия и Пакистан.
В Роскосмосе эту инициативу оценивают в целом положительно. В госкорпорации отмечают, что использование сразу двух группировок спутников на орбите позволит в разы повысить точность определения координат наземных объектов. Для ГЛОНАСС это означает значительное увеличение количества пользователей, причем не только в России.
В настоящее время проект проходит согласование в обеих странах.