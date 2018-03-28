СМИ: Ким Чен Ын написал о могуществе КНР в книге посещений китайской Академии наук

ТАСС , 28 марта. Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел в ходе своего визита в Пекин выставку в Академии наук Китая (АНК) и оставил там запись в книге посещений, отметив могущество КНР и мудрость ее руководства. Об этом сообщило в среду агентство ЦТАК.

"Товарищ Ким Чен Ын 27 марта осмотрел выставку, демонстрирующую новаторские успехи, достигнутые в Академии наук Китая после 18 съезда КПК", — пишет агентство. «Мы можем осознать могущество Китая — нашего великого соседа. Под мудрым руководством Коммунистической партии Китая будут достигнуты еще более выдающиеся успехи в науке. Ким Чен Ын, 27 марта 2018 года», — написал лидер.

Визит Ким Чен Ына в Пекин проходил с 25 по 28 марта. В ходе поездки прошли переговоры лидера КНДР с китайским председателем Си Цзиньпином . Как отметил глава КНР, этот визит крайне важен и свидетельствует о большом значении, которое Пхеньян уделяет развитию отношений с Китаем. Поездка в КНР стала для Ким Чен Ына первым зарубежным визитом после того, как он фактически возглавил республику после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.

Лидера КНДР в поездке сопровождала его супруга Ли Соль Чжу.