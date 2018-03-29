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Правительство Японии заявило, что ведет диалог с КНДР по разным каналам
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Правительство Японии заявило, что ведет диалог с КНДР по разным каналам 

ТАСС 1 час назад
ТОКИО, 29 марта. /ТАСС/. Правительство Японии ведет диалог с КНДР по различным каналам, в том числе через дипломатические представительства в Китае. Об этом в четверг заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.
"Мы ведем диалог с Северной Кореей посредством разных каналов и средств, включая посольство в Пекине", — подчеркнул он. В то же время Суга уклонился от ответа на вопрос, ведется ли в настоящее время обсуждение возможности проведения встречи между премьер-министром Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Ранее газета Asahi сообщила, что встреча на высшем уровне между Японией и КНДР может пройти уже в июне этого года. По данным издания, соответствующая возможность обсуждалась на недавнем заседании Трудовой партии Кореи, председателем которой является Ким Чен Ын.
Ким Чен Ын посетил Китай с 25 по 28 марта. В ходе поездки состоялись переговоры лидера КНДР с председателем КНР. Как отметил Си Цзиньпин, этот визит крайне важен и свидетельствует о большом значении, которое Пхеньян уделяет развитию отношений с Пекином. Поездка в КНР стала для Ким Чен Ына первым зарубежным визитом после того, как он фактически возглавил страну после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.
ТАСС: последние новости
Новым президентом Мьянмы избран Вин Мьин Ким Чен Ын посетил Пекин и провел переговоры с Си Цзиньпином Глава МИД КНР с 27 по 28 марта посетит с рабочим визитом Россию
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