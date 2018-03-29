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Китай намерен совместно с РФ поддерживать глобальный мир и стабильность
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Китай намерен совместно с РФ поддерживать глобальный мир и стабильность 

ТАСС 36 минут назад
ПЕКИН, 29 марта. /ТАСС/. Китай намерен совместно с Россией защищать глобальный и региональный мир и стабильность. Как заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР, старший полковник Го Цян, Пекин придает особое значение отношениям с Москвой, и по этой причине член Госсовета КНР, министр обороны Вэй Фэнхэ нанесет свой первый зарубежный визит после вступления в должность именно в эту страну.
"Китай стремится при совместных с Россией усилиях непрерывно продвигать поступательное развитие отношений вооруженных сил двух стран, вместе защищать интересы двух государств, а также поддерживать региональный и глобальный мир и стабильность", — указал он.
"Китай и Россия взаимно являются друг для друга самыми главными и важными стратегическими партнерами. Отношения КНР и РФ являются в развитии современного мира примером наилучших отношений между державами. Можно сказать, что они непоколебимы как гора Тайшань", — резюмировал официальный представитель оборонного ведомства.
Как ранее сообщило минобороны КНР Вэй Фэнхэ нанесет официальные визиты в Россию и Белоруссию с 1 по 8 апреля. Во время поездки в РФ он также примет участие в VII Московской конференции по международной безопасности, которая будет проходить с 4 по 5 апреля.
Новый министр
Генерал Вэй Фэнхэ был утвержден в должности министра обороны в ходе проходившей в марте сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва.
До этого он с 2012 по 2017 годы занимал должность главкома Ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (до реформ 2015 года — Второй артиллерийский корпус). Вэй Фэнхэ считается одним из разработчиков и активных сторонников проходящей в последние годы масштабной реформы вооруженных сил.
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