Китай намерен совместно с РФ поддерживать глобальный мир и стабильность

ПЕКИН, 29 марта. / ТАСС /. Китай намерен совместно с Россией защищать глобальный и региональный мир и стабильность. Как заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР, старший полковник Го Цян, Пекин придает особое значение отношениям с Москвой , и по этой причине член Госсовета КНР , министр обороны Вэй Фэнхэ нанесет свой первый зарубежный визит после вступления в должность именно в эту страну.

"Китай стремится при совместных с Россией усилиях непрерывно продвигать поступательное развитие отношений вооруженных сил двух стран, вместе защищать интересы двух государств, а также поддерживать региональный и глобальный мир и стабильность", — указал он.

"Китай и Россия взаимно являются друг для друга самыми главными и важными стратегическими партнерами. Отношения КНР и РФ являются в развитии современного мира примером наилучших отношений между державами. Можно сказать, что они непоколебимы как гора Тайшань", — резюмировал официальный представитель оборонного ведомства

Как ранее сообщило минобороны КНР Вэй Фэнхэ нанесет официальные визиты в Россию и Белоруссию с 1 по 8 апреля. Во время поездки в РФ он также примет участие в VII Московской конференции по международной безопасности, которая будет проходить с 4 по 5 апреля.

Новый министр

Генерал Вэй Фэнхэ был утвержден в должности министра обороны в ходе проходившей в марте сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва.

До этого он с 2012 по 2017 годы занимал должность главкома Ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (до реформ 2015 года — Второй артиллерийский корпус). Вэй Фэнхэ считается одним из разработчиков и активных сторонников проходящей в последние годы масштабной реформы вооруженных сил.