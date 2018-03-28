Китай намерен и дальше содействовать миру и стабильности в ДРК 

ООН, 27 марта /Синьхуа/ — Китай намерен совместно с международным сообществом и дальше играть конструктивную роль для достижения мира, стабильности и развития в Демократической Республике Конго /ДРК/. Об этом во вторник заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН У Хайтао.
В тот день Совет безопасности ООН принял резолюцию о продлении мандата Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в ДРК /МООНСДРК/ на один год.
После утверждении резолюции У Хайтао отметил, что за последние годы правительство ДРК активно содействует мирному процессу, укрепляет свой потенциал по обеспечению безопасности и повышению уровня управления, что высоко ценит китайская сторона. Однако стране по-прежнему предстоит ряд вызовов в политической, гуманитарной сферах и области безопасности, в этой связи мировое сообщество должно и дальше предоставлять ей помощь.
Дипломат указал, что Китай проголосовал за резолюцию, считая, что МООНСДРК играет важную роль в сохранении мира и стабильности в этой африканской стране, а международное сообщество должно продолжать поддерживать выполнение миссией своих функций.
Китай неизменно считает, что мировое сообщество, оказывая ДРК помощь, должно обеспечить главенствующее право страны в решении собственных вопросов, в полной мере уважать ее суверенитет, независимость и территориальную целостность, помочь ей в повышении способности обеспечить собственную безопасность и самостоятельно осуществить мир и стабильность.
По его словам, Китай постоянно поддерживает мирный процесс в ДРК, принимает активное участие в миротворческих операциях ООН в стране, предоставляет ей гуманитарную помощь, в том числе медицинские услуги и продукты питания, и всемерно содействует социально-экономическому строительству в этой африканской стране.
Напомним, что 1 июля 2010 года МООНСДРК сменила предыдущую миротворческую операцию ООН — Миссию ООН в ДРК /МООНДРК/. Переход произошел в соответствии с резолюцией СБ ООН, учитывая новый этап развития государства. —0—