Китай намерен и дальше содействовать миру и стабильности в ДРК

В тот день Совет безопасности ООН принял резолюцию о продлении мандата Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в ДРК /МООНСДРК/ на один год.

После утверждении резолюции У Хайтао отметил, что за последние годы правительство ДРК активно содействует мирному процессу, укрепляет свой потенциал по обеспечению безопасности и повышению уровня управления, что высоко ценит китайская сторона. Однако стране по-прежнему предстоит ряд вызовов в политической, гуманитарной сферах и области безопасности, в этой связи мировое сообщество должно и дальше предоставлять ей помощь.

Дипломат указал, что Китай проголосовал за резолюцию, считая, что МООНСДРК играет важную роль в сохранении мира и стабильности в этой африканской стране, а международное сообщество должно продолжать поддерживать выполнение миссией своих функций.

Китай неизменно считает, что мировое сообщество, оказывая ДРК помощь, должно обеспечить главенствующее право страны в решении собственных вопросов, в полной мере уважать ее суверенитет, независимость и территориальную целостность, помочь ей в повышении способности обеспечить собственную безопасность и самостоятельно осуществить мир и стабильность.

По его словам, Китай постоянно поддерживает мирный процесс в ДРК, принимает активное участие в миротворческих операциях ООН в стране, предоставляет ей гуманитарную помощь, в том числе медицинские услуги и продукты питания, и всемерно содействует социально-экономическому строительству в этой африканской стране.

Напомним, что 1 июля 2010 года МООНСДРК сменила предыдущую миротворческую операцию ООН — Миссию ООН в ДРК /МООНДРК/. Переход произошел в соответствии с резолюцией СБ ООН, учитывая новый этап развития государства. —0—