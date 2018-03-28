Си Цзиньпин предложил четыре принципа развития отношений Китая и КНДР

"Мы заинтересованы в совместной работе с нашими товарищами из КНДР. Китай сохраняет неизменную позицию по этому вопросу и готов к совместным действиям ради прогресса, для долгосрочного и стабильного развития наших двусторонних связей, в интересах двух государств и их народов, — подчеркнул Си Цзиньпин. — Мы хотим внести новый вклад в развитие отношений между Пекином и Пхеньяном ".

По словам китайского лидера, он прежде всего намерен поддерживать активные контакты с Ким Чен Ыном, взаимодействовать с руководством КНДР, оказывать содействие обмену частыми взаимными визитами.

"Во-вторых, нам следует полностью задействовать потенциал стратегического сотрудничества с учетом опыта, проверенного временем, — добавил он. — В-третьих, китайская сторона заинтересована в утверждении принципов мирного развития. Социализм с китайской спецификой вступил в новую эру, а социалистическое строительство в КНДР находится на новом историческом этапе — мы готовы объединить усилия и, в соответствии с требованиями эпохи, вместе высоко нести знамя мира, развития, сотрудничества и взаимной выгоды ради непрерывного улучшения благосостояния наших народов".

В качестве четвертого принципа Си Цзиньпин обозначил укрепление дружественных контактов: «Нам следует усилить взаимодействие на межличностном уровне, укрепить фундамент народной воли,

сохранять наследие традиций дружбы и содействовать их дальнейшему обогащению, особенно на уровне представителей молодежи».

Поездка в КНР, продолжавшаяся с 25 по 28 марта, стала для Ким Чен Ына первым зарубежным визитом после того, как он фактически возглавил республику после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.