Террасированные поля в Гуйлине 

Гуйлинь, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля в Луншэнском многонациональном автономном уезде городского округа Гуйлинь /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Хуан Юндань
Гуйлинь, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля в Луншэнском многонациональном автономном уезде городского округа Гуйлинь /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Хуан Юндань
Гуйлинь, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля в Луншэнском многонациональном автономном уезде городского округа Гуйлинь /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Хуан Юндань
Гуйлинь, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля в Луншэнском многонациональном автономном уезде городского округа Гуйлинь /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Хуан Юндань