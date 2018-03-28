Окутанный туманом Далянь 

Далянь, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — окутанный туманом город Далянь /провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Люй Вэньчжэн
Далянь, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — окутанный туманом город Далянь /провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Люй Вэньчжэн
Далянь, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — окутанный туманом город Далянь /провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Люй Вэньчжэн
Далянь, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — окутанный туманом город Далянь /провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Люй Вэньчжэн
Далянь, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — окутанный туманом город Далянь /провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Люй Вэньчжэн