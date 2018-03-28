Си Цзиньпин выступил за укрепление сотрудничества КНР и КНДР

"Вне зависимости от того, какие изменения происходят в регионе и мире, обе страны будут твердо придерживаться мирного пути развития и общей ситуации в отношениях Пекина и Пхеньяна , углублять стратегические контакты, расширять обмены и сотрудничество, чтобы принести благо народам двух стран и людям всего мира", — заявил Си Цзиньпин.

Ким Чен Ын в свою очередь отметил, что он совершил недолгий визит в Китай, чтобы поспособствовать миру и стабильности на Корейском полуострове, а также продвижению развития дружбы КНР и КНДР.