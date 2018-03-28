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Си Цзиньпин выступил за укрепление сотрудничества КНР и КНДР
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Си Цзиньпин выступил за укрепление сотрудничества КНР и КНДР 

РИА Новости 44 минуты назад
ПЕКИН, 28 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что две страны будут укреплять сотрудничество и контакты вне зависимости от ситуации в регионе и мире, говорится в опубликованном на сайте МИД Китая заявлении по итогам визита северокорейского лидера в Пекин.
"Вне зависимости от того, какие изменения происходят в регионе и мире, обе страны будут твердо придерживаться мирного пути развития и общей ситуации в отношениях Пекина и Пхеньяна, углублять стратегические контакты, расширять обмены и сотрудничество, чтобы принести благо народам двух стран и людям всего мира", — заявил Си Цзиньпин.
Ким Чен Ын в свою очередь отметил, что он совершил недолгий визит в Китай, чтобы поспособствовать миру и стабильности на Корейском полуострове, а также продвижению развития дружбы КНР и КНДР.
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