Цветущие вишневые деревья в Шанхае

Шанхай , 27 марта / Синьхуа / — На фото — цветущие вишневые деревья на территории Университета Тунцзи в Шанхае /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ду Сяои

Шанхай, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — цветущие вишневые деревья на территории Университета Тунцзи в Шанхае /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ду Сяои

Шанхай, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — цветущие вишневые деревья на территории Университета Тунцзи в Шанхае /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ду Сяои

Шанхай, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — цветущие вишневые деревья на территории Университета Тунцзи в Шанхае /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ду Сяои

Шанхай, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — цветущие вишневые деревья на территории Университета Тунцзи в Шанхае /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ду Сяои