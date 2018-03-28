Цветущие вишневые деревья в Шанхае 

Шанхай, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — цветущие вишневые деревья на территории Университета Тунцзи в Шанхае /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ду Сяои
Шанхай, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — цветущие вишневые деревья на территории Университета Тунцзи в Шанхае /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ду Сяои
Шанхай, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — цветущие вишневые деревья на территории Университета Тунцзи в Шанхае /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ду Сяои
Шанхай, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — цветущие вишневые деревья на территории Университета Тунцзи в Шанхае /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ду Сяои
Шанхай, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — цветущие вишневые деревья на территории Университета Тунцзи в Шанхае /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ду Сяои