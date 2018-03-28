Сельские дороги в Ханчжоу

Ханчжоу , 27 марта / Синьхуа / — На фото — сельские дороги в районе Юйхан городского округа Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. Местные власти модернизируют дороги в целях стимуляции развития экономики.

Ханчжоу, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — сельские дороги в районе Юйхан городского округа Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. Местные власти модернизируют дороги в целях стимуляции развития экономики.

Ханчжоу, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — сельские дороги в районе Юйхан городского округа Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. Местные власти модернизируют дороги в целях стимуляции развития экономики.

Ханчжоу, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — сельские дороги в районе Юйхан городского округа Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. Местные власти модернизируют дороги в целях стимуляции развития экономики.

Ханчжоу, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — сельские дороги в районе Юйхан городского округа Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. Местные власти модернизируют дороги в целях стимуляции развития экономики.

Ханчжоу, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — сельские дороги в районе Юйхан городского округа Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. Местные власти модернизируют дороги в целях стимуляции развития экономики.

Ханчжоу, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — сельские дороги в районе Юйхан городского округа Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. Местные власти модернизируют дороги в целях стимуляции развития экономики.

Ханчжоу, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — сельские дороги в районе Юйхан городского округа Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. Местные власти модернизируют дороги в целях стимуляции развития экономики.

Ханчжоу, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — сельские дороги в районе Юйхан городского округа Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. Местные власти модернизируют дороги в целях стимуляции развития экономики.

Ханчжоу, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — сельские дороги в районе Юйхан городского округа Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. Местные власти модернизируют дороги в целях стимуляции развития экономики.

Ханчжоу, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — сельские дороги в районе Юйхан городского округа Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. Местные власти модернизируют дороги в целях стимуляции развития экономики.

Ханчжоу, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — сельские дороги в районе Юйхан городского округа Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. Местные власти модернизируют дороги в целях стимуляции развития экономики.