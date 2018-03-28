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Внешние факторы не должны мешать дружбе Китая и КНДР, считает Си Цзиньпин
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Внешние факторы не должны мешать дружбе Китая и КНДР, считает Си Цзиньпин 

РИА Новости 1 час назад
ПЕКИН, 28 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что дружба между странами является стратегическим и единственно правильным выбором и никакие внешние факторы не должны этого изменить, сообщает агентство Синьхуа.
Ким Чен Ын с супругой совершил неофициальный визит в Китай 25-28 марта, который до сегодняшнего дня держался в секрете.
"Мы оба, товарищ председатель и я лично, на себе испытали и были свидетелями развития дружбы между КНР и КНДР. Обе стороны неоднократно заявляли, что дружба между двумя странами должна быть постоянной и развиваться лучше", — заявил Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что «это стратегический и единственно правильный выбор для обеих сторон, который был сделан на основе истории и реальности, международной обстановки, ситуации в регионе и в целом на основе общего состояния отношений между КНДР и КНР».
"Никакое событие, когда бы оно ни случилось, не должно это изменить", — заявил Си Цзиньпин.
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