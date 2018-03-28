Террасированные поля в провинции Шэньси

Ханьинь, 27 марта / Синьхуа / — На фото — террасированные поля Фэнъянь в уезде Ханьинь /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай /.

Эти поля были созданы более 250 лет назад и представляют собой уникальный памятник, которые позволяет нам изучать особенности древнекитайского сельского хозяйства.

Ханьинь, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля Фэнъянь в уезде Ханьинь /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/.

Эти поля были созданы более 250 лет назад и представляют собой уникальный памятник, которые позволяет нам изучать особенности древнекитайского сельского хозяйства.

Ханьинь, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля Фэнъянь в уезде Ханьинь /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/.

Эти поля были созданы более 250 лет назад и представляют собой уникальный памятник, которые позволяет нам изучать особенности древнекитайского сельского хозяйства.

Ханьинь, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля Фэнъянь в уезде Ханьинь /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/.

Эти поля были созданы более 250 лет назад и представляют собой уникальный памятник, которые позволяет нам изучать особенности древнекитайского сельского хозяйства.

Ханьинь, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля Фэнъянь в уезде Ханьинь /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/.

Эти поля были созданы более 250 лет назад и представляют собой уникальный памятник, которые позволяет нам изучать особенности древнекитайского сельского хозяйства.

Ханьинь, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля Фэнъянь в уезде Ханьинь /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/.

Эти поля были созданы более 250 лет назад и представляют собой уникальный памятник, которые позволяет нам изучать особенности древнекитайского сельского хозяйства.

Ханьинь, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля Фэнъянь в уезде Ханьинь /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/.

Эти поля были созданы более 250 лет назад и представляют собой уникальный памятник, которые позволяет нам изучать особенности древнекитайского сельского хозяйства.

Ханьинь, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля Фэнъянь в уезде Ханьинь /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/.

Эти поля были созданы более 250 лет назад и представляют собой уникальный памятник, которые позволяет нам изучать особенности древнекитайского сельского хозяйства.

Ханьинь, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля Фэнъянь в уезде Ханьинь /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/.

Эти поля были созданы более 250 лет назад и представляют собой уникальный памятник, которые позволяет нам изучать особенности древнекитайского сельского хозяйства.

Ханьинь, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля Фэнъянь в уезде Ханьинь /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/.

Эти поля были созданы более 250 лет назад и представляют собой уникальный памятник, которые позволяет нам изучать особенности древнекитайского сельского хозяйства.

Ханьинь, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля Фэнъянь в уезде Ханьинь /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/.

Эти поля были созданы более 250 лет назад и представляют собой уникальный памятник, которые позволяет нам изучать особенности древнекитайского сельского хозяйства.

Ханьинь, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля Фэнъянь в уезде Ханьинь /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/.

Эти поля были созданы более 250 лет назад и представляют собой уникальный памятник, которые позволяет нам изучать особенности древнекитайского сельского хозяйства.

Ханьинь, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля Фэнъянь в уезде Ханьинь /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/.

Эти поля были созданы более 250 лет назад и представляют собой уникальный памятник, которые позволяет нам изучать особенности древнекитайского сельского хозяйства.

Ханьинь, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля Фэнъянь в уезде Ханьинь /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/.

Эти поля были созданы более 250 лет назад и представляют собой уникальный памятник, которые позволяет нам изучать особенности древнекитайского сельского хозяйства.

Ханьинь, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля Фэнъянь в уезде Ханьинь /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/.

Эти поля были созданы более 250 лет назад и представляют собой уникальный памятник, которые позволяет нам изучать особенности древнекитайского сельского хозяйства.

Ханьинь, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля Фэнъянь в уезде Ханьинь /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/.

Эти поля были созданы более 250 лет назад и представляют собой уникальный памятник, которые позволяет нам изучать особенности древнекитайского сельского хозяйства.

Ханьинь, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля Фэнъянь в уезде Ханьинь /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/.

Эти поля были созданы более 250 лет назад и представляют собой уникальный памятник, которые позволяет нам изучать особенности древнекитайского сельского хозяйства.

Ханьинь, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля Фэнъянь в уезде Ханьинь /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/.

Эти поля были созданы более 250 лет назад и представляют собой уникальный памятник, которые позволяет нам изучать особенности древнекитайского сельского хозяйства.

Ханьинь, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — террасированные поля Фэнъянь в уезде Ханьинь /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/.

Эти поля были созданы более 250 лет назад и представляют собой уникальный памятник, которые позволяет нам изучать особенности древнекитайского сельского хозяйства.