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В Китае оценили усилия КНДР по улучшению ситуации на Корейском полуострове
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В Китае оценили усилия КНДР по улучшению ситуации на Корейском полуострове 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 28 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с посетившим Пекин 25-28 марта лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявил о том, что Пекин ценит усилия Пхеньяна по улучшению ситуации на Корейском полуострове, сообщает агентство Синьхуа.
"Си Цзиньпин заявил, что на Корейском полуострове в последний год наблюдаются положительные изменения, Китай ценит важные усилия, предпринятые КНДР", — сообщает агентство.
Он добавил, что «Китай призывает все стороны поддержать улучшение межкорейских связей, предпринять конкретные действия для обеспечения проведения мирных переговоров, Китай продолжит играть свою конструктивную роль по этой проблеме и работать со всеми сторонами, включая КНДР, ради смягчения напряженности на Корейском полуострове».
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