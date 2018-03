Китай: Северная Корея готова отказаться от ядерного оружия

Во время встречи были подняты вопросы касательно встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа , а также, ядерного разоружения полуострова. Китайская сторона отметила, что ситуация начала улучшаться, после того, как северокорейский лидер проявил инициативу и выдвинул предложения для переговоров.

Информация о визите Ким Чен Ына в Китай появилась ещё в понедельник, когда в Китае был замечен корейский правительственный бронепоезд. До сих пор визит Кима официально не комментировали, однако спустя два дня эта информация была подтверждена официальными источниками. Это первая официальная поездка лидера Северной Кореи за границу с момента вступления в должность.

Президент США не остался равнодушен к этой встрече и отписался в своем Twitter.

“О мире на Корейском полуострове и ядерном разоружении говорили многие политики из предыдущих президентских администраций, однако, только теперь у нас появился хороший шанс, что Ким Чен Ын сделает правильный выбор для своего народа и для всего человечества, — написал Трамп. — В то же время, к сожалению, максимальные санкции и давление должны поддерживаться любой ценой” For years and through many administrations, everyone said that peace and the denuclearization of the Korean Peninsula was not even a small possibility. Now there is a good chance that Kim Jong Un will do what is right for his people and for humanity. Look forward to our meeting!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 марта 2018 г. Received message last night from XI JINPING of China that his meeting with KIM JONG UN went very well and that KIM looks forward to his meeting with me. In the meantime, and unfortunately, maximum sanctions and pressure must be maintained at all cost!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 марта 2018 г.