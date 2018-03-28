Ким Чен Ын назвал условия для денуклеаризации Корейского полуострова 

ПЕКИН, 28 мар — РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время своего визита в Пекин заявил о своей приверженности денуклеаризации полуострова и сказал, что для этого Сеул и Вашингтон должны принимать последовательные и согласованные «шаги к миру».
"Проблема денуклеаризации Корейского полуострова может быть решена если Южная Корея и США доброжелательно ответят на наши усилия, создадут атмосферу мира и стабильности, а также будут предпринимать последовательные и согласованные меры для достижения мира", — приводит агентство Синьхуа слова Ким Чен Ына.
По его словам, КНДР рассчитывает на расширения стратегических контактов с Китаем в ходе этого процесса, чтобы совместно обеспечить гарантии урегулирования путем переговоров и диалога, а также мира и стабильности на полуострове.
Северокорейский лидер также заявил о приверженности КНДР денуклеаризации «согласно воле Ким Ир Сена и Ким Чен Ира» — предыдущих руководителей страны.